Bill Skarsgård interpreterà il protagonista Erik Draven.

Il tanto atteso reboot di «The Crow» è finalmente in arrivo dopo un'attesa di 15 anni, con Bill Skarsgård nel ruolo principale di Erik Draven.

Il film, basato sull'omonima graphic novel del 1989 di James O'Barr e noto per il suo adattamento cinematografico del 1994 con Brandon Lee, morto tragicamente sul set, è ora pronto a essere rilanciato con una nuova interpretazione moderna.

Dopo una lunga fase di sviluppo, il reboot ha finalmente fissato la data di uscita per il 7 giugno 2024, suscitando grande attesa tra i fan. Il cast include anche FKA Twigs come Shelly Webster e Isabella Wei come Zadie, mentre Bill Skarsgård assume il ruolo iconico precedentemente interpretato da Lee.

La trama

La trama rimane fedele all'originale: Erik Draven, un musicista, e la sua fidanzata Shelley vengono brutalmente aggrediti, con quest'ultima che subisce violenza sessuale e entrambi vengono uccisi. Resuscitato da un corvo mistico, Erik cerca vendetta contro i suoi assassini con una serie di omicidi. Sebbene il reboot prometta una visione moderna della storia, è probabile che includa alcuni aggiornamenti rispetto all'originale.

Una nuova opportunità di esplorare la vendetta oscura

Concludendo le riprese principali nel 2022, il film è stato oggetto di grande speculazione sul cast e sulla sua fedeltà alla storia originale.

Skarsgård, noto per il suo ruolo in «It» di Stephen King, porta una nuova energia al personaggio di Erik Draven, mentre il resto del cast completa il quadro per questa rivisitazione attesa da tempo.

In definitiva, il reboot di «The Crow» offre una nuova opportunità di esplorare la vendetta oscura e gotica del personaggio, mantenendo intatta la sua essenza mentre si adatta ai gusti moderni del pubblico. Con una data di uscita finalmente fissata, i fan non vedono l'ora di immergersi in questa nuova incarnazione di una storia iconica.

