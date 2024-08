Belen Rodriguez.

Secondo quanto rivelato dal magazine Diva e Donna, i due si sarebbero separati dopo le vacanze estive trascorse insieme.

Covermedia

Belén Rodríguez, la celebre showgirl argentina, è di nuovo al centro delle cronache rosa. La sua relazione con Angelo Edoardo Galvano, ingegnere siciliano lontano dal mondo dello spettacolo, sembra essere giunta al capolinea.

Belen: «Ho paura di invecchiare da sola»

La coppia, che aveva trascorso momenti di svago sia in Sardegna che all'isola di Albarella, appariva affiatata e serena. Angelo aveva anche conosciuto i figli di Belén, Luna Marì e Santiago, segno di un coinvolgimento serio e profondo.

Tuttavia, qualcosa sembra essersi rotto, portando la showgirl a dichiarare: «Ora ho paura di invecchiare da sola».

Questa rottura arriva in un momento delicato per Belén, che si sta preparando per il suo ritorno in televisione. Dopo aver firmato un contratto con Warner Bros. Discovery, la vedremo su Nove con «Only Fun» e alla conduzione di «Amore alla prova» su Real Time.

La showgirl, dopo la fine della sua relazione con Elio Lorenzoni e i travagli sentimentali con l'ex marito Stefano De Martino, si trova ad affrontare un'altra delusione amorosa.

Covermedia