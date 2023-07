Ecco perché a Wimbledon nessuno s'è inchinato alla regina Camilla

Ecco perché nessuno si è inchinato davanti alla regina Camilla a Wimbledon Di recente, la regina Camilla si è divertita al torneo di tennis di Wimbledon... Immagine: IMAGO/Shutterstock ... insieme a sua sorella Annabel, di un anno più giovane. Camilla però ha dovuto fare a meno del saluto regale da parte dei tennisti. Immagine: IMAGO/Propaganda Photo Nel 2003 è stato deciso che era giunto il momento di abbandonare questa tradizione, con un'eccezione: se la regina Elisabetta II (e ora l'attuale re Carlo III) dovesse assistere a una partita di tennis, i giocatori dovrebbero comunque inchinarsi. Questo è successo solo una volta prima della sua morte l'anno scorso, nel 2010. Immagine: imago images/Shutterstock Quando Roger Federer ha fatto la sua comparsa nella Royal Box all'inizio del torneo di Wimbledon di quest'anno, ha commesso un errore. Ha toccato la principessa Kate sulla schiena. Immagine: IMAGO/i Images Ecco perché nessuno si è inchinato davanti alla regina Camilla a Wimbledon Di recente, la regina Camilla si è divertita al torneo di tennis di Wimbledon... Immagine: IMAGO/Shutterstock ... insieme a sua sorella Annabel, di un anno più giovane. Camilla però ha dovuto fare a meno del saluto regale da parte dei tennisti. Immagine: IMAGO/Propaganda Photo Nel 2003 è stato deciso che era giunto il momento di abbandonare questa tradizione, con un'eccezione: se la regina Elisabetta II (e ora l'attuale re Carlo III) dovesse assistere a una partita di tennis, i giocatori dovrebbero comunque inchinarsi. Questo è successo solo una volta prima della sua morte l'anno scorso, nel 2010. Immagine: imago images/Shutterstock Quando Roger Federer ha fatto la sua comparsa nella Royal Box all'inizio del torneo di Wimbledon di quest'anno, ha commesso un errore. Ha toccato la principessa Kate sulla schiena. Immagine: IMAGO/i Images

La regina Camilla è stata di recente ospite al torneo di tennis di Wimbledon con sua sorella Annabel Elliot. I giocatori però le hanno negato il tradizionale saluto regale. Si tratta di una violazione del protocollo?

Non hai tempo? blue News riassume per te La regina Camilla e sua sorella Annabel Elliot sono state ospiti al torneo di tennis di Wimbledon.

Le sorelle hanno seguito le partite dai posti migliori della Royal Box.

Gli spettatori attenti hanno però notato che gli atleti non si sono inchinati a Camilla. Si tratta di un affronto pubblico? Mostra di più

La Royal Box della Centre Court agli All England Championships è leggendaria.

Quando l'otto volte campione di Wimbledon Roger Federer ha fatto la sua comparsa sul palco reale all'inizio del torneo di quest'anno ha commesso un errore.

Ha infatti toccato sulla schiena la principessa Kate – che dal 2016 è patronessa del tennis club di Wimbledon – e voleva baciarla sulle guance in segno di saluto, quando lei lo ha prontamente fermato.

Giorni dopo, Camilla ha fatto il suo debutto sul palco reale nel suo nuovo ruolo di regina. Era accompagnata da sua sorella, più giovane di un anno, Annabel Elliot.

Le sorelle hanno guardato le partite e hanno trascorso un pomeriggio davvero piacevole. La stessa regina ha fatto due chiacchiere con una delle raccattapalle.

Le ha detto che doveva essere «abbastanza agile e in forma» per svolgere il suo lavoro al torneo. In seguito, Camilla ha scherzato: «Ricordo di averlo fatto 100 anni fa. È abbastanza difficile farlo bene».

Un affronto?

Gli attenti spettatori hanno però notato che i tennisti non hanno fatto nessuna riverenza e non si sono nemmeno inchinati davanti alla regina Camilla quando sono entrati in campo o ne sono usciti dopo la partita.

Un affronto? No, per niente.

Nel 2003 su richiesta del duca di Kent, allora presidente dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, si decise che era giunto il momento di abbandonare questa tradizione, con due eccezioni.

Se la regina Elisabetta II e poi il principe Carlo, ora re, dovessero assistere a una partita di tennis dalla Centre Court, ai giocatore dovrebbe essere ancora richiesto di inchinarsi.

Questo è accaduto solo una volta prima della morte della regina, l'anno scorso, ossia nel 2010. E Carlo ha partecipato a quello che probabilmente è il torneo di tennis più famoso del mondo finora solo due volte.

«Non ci sono regole di condotta vincolanti»

Negli ultimi anni, anche i tennisti hanno scelto di inchinarsi o di fare la riverenza, come meglio credono, davanti ai membri della famiglia reale, che consegnano loro il trofeo dopo la finale. Ma non sembra esserci più una regola fissa.

«Non ci sono regole di condotta obbligatorie quando si incontra la regina o qualsiasi membro della famiglia reale, ma molte persone vogliono aderire alle forme tradizionali. Per gli uomini, questo è un inchino della nuca (solo dalla testa), mentre le donne fanno un piccolo inchino. Altri preferiscono semplicemente stringere la mano nel solito modo».