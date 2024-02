Trump minaccia di espellere il principe Harry, ecco perché

Il principe Harry vive negli Stati Uniti con la moglie Meghan Markle e i due figli, ma Donald Trump ha minacciato di espellerlo. IMAGO/Avalon.red

Il principe Harry ha recentemente dovuto testimoniare in un tribunale statunitense sul fatto che in passato ha fatto uso di droghe. Secondo Donald Trump, questo sarebbe un motivo sufficiente per cacciare il reale britannico dal Paese.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel suo libro-verità «Spare», il principe Harry ha ammesso di aver fatto uso di droghe.

Secondo un think tank conservatore, quindi, non avrebbe dovuto ricevere il visto per gli Stati Uniti.

Donald Trump minaccia di espellere Harry se tornerà a essere il presidente degli Stati Uniti: «Non ti proteggerò come Biden». Mostra di più

All'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump piace essere diretto. E non solo nella battaglia per il suo ritorno alla Casa Bianca.

Ha lanciato un avvertimento senza mezzi termini al principe Harry: «Non ti proteggerò come fa Biden», ha detto in un'intervista all'edizione statunitense dell'Express, minacciando apertamente il reale britannico che vive negli Stati Uniti.

Il tycoon ha fatto i suoi commenti a margine del congresso conservatore CPAC, poco dopo che Harry è apparso in tribunale per chiarire se ha mentito nei suoi documenti di immigrazione per gli Stati Uniti.

Il punto dolente? Nella sua biografia «Spare» ha ammesso che in passato ha fatto uso di droghe, nello specifico marijuana, cocaina e funghetti.

Niente visto se si ha una storia di consumo di droghe

Il think tank conservatore Heritage Foundation aveva contestato la concessione del visto di Harry sostenendo che al momento dell'ingresso negli Stati Uniti ha avuto privilegi ingiustificati.

Secondo la legge statunitense sull'immigrazione, le prove di un precedente uso di droghe avrebbero dovuto essere utilizzate come motivo per respingere la richiesta di visto.

Trump è arrabbiato perché il Governo di Joe Biden sta tutelando Harry tenendo segreta la sua domanda di immigrazione, ha detto nell'intervista. «Io non lo proteggerei. Ha tradito la Regina, è imperdonabile. Se dipendesse da me, se la dovrebbe cavare da solo».

Harry potrebbe essere espulso con relativa facilità

Harry sta pensando di diventare cittadino statunitense. Ma farebbe meglio ad affrettarsi. Le cose potrebbero complicarsi per lui se Trump venisse rieletto presidente a novembre.

Il principe corre qualche rischio: «Trump è convinto di ogni parola che dice», conferma l'esperto reale Richard Mineards al quotidiano tedesco Bild.

Jonathan Cristol, politologo dell'Adelphi University, ritiene inoltre che Harry potrebbe essere espulso dal Paese con relativa facilità senza la green card.

«Anche se si presume che abbia i soldi per ritardare l'applicazione della legge attraverso ricorsi legali». Tuttavia, secondo Cristol, l'espulsione richiederebbe «più di una semplice ammissione di consumo di droga in una biografia».