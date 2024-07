Ed Sheeran

Il cantautore britannico consiglia di non andare per strada con oggetti di valore.

Covermedia

Da una recente intervista di Ed Sheeran emerge un quadro a tinte fosche di Londra.

Il cantante 33enne vive in una tenuta tra le campagne di Norfolk, ma possiede delle proprietà in diversi quartieri della città, tra cui Battersea, Whitechapel e Covent Garden.

Tuttavia, Ed non si sente al sicuro tra le strade di Londra, una città in cui è facile essere derubati o finire nel mirino di gruppi criminali.

L'artista è stato intervistato da Theo Von durante un podcast, e rispondendo a una domanda su quale sia secondo lui il luogo più pericoloso del Regno Unito, ha risposto senza esitazione: «Ogni area di Londra. Ogni quartiere è pericoloso».

«Penso che non si possa andare in giro ovunque. Non è una città segregata. No, quello che voglio dire è che anche le zone belle sono pericolose, le zone brutte sono pericolose, devi semplicemente non fare stupidaggini se vai in giro», ha dichiarato la popstar.

Ed ha fornito alcuni consiglii per evitare di essere derubati: «Non portate una borsa di Louis Vuitton o un orologio da 200 mila dollari, altrimenti verrete derubati, non fatelo».

I crimini nella capitale sono aumentati a dismisura negli ultimi anni: un report del novembre scorso ha rivelato che soltanto nella metropolitana i furti sono aumentati dell'83%. Tra il 2016 e il 2023 si è assistito anche a un incremento del 54% dei crimini commessi con armi da taglio.

