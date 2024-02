Elena Barolo operata all’addome: «Io come Kate Middleton»

Elena Barolo

L'ex Velina ha condiviso con i follower su Instagram il suo ricovero e il successivo intervento chirurgico presso l'ospedale San Raffaele di Milano.

Elena Barolo è stata operata per l'asportazione di 8 miomi uterini all’ospedale San Raffaele di Milano. Il ricovero, durato quattro giorni, è stato documentato dalla stessa ex Velina in una serie di IG Story, dove la Barolo ha raccontato i dettagli della degenza, mostrando anche gli interni della sua camera d'ospedale e la vista dalla finestra.

«Sono entrata in sala operatoria alle 7:30, mi hanno fatto lo sprizzino (pre-anestesia) e stavo già volando», ha condiviso Elena.

«La fase dell'anestesia si è conclusa con un tocco di leggerezza: «Ricordo poi che qualcuno mi ha detto: «Pensa a qualcosa di bello», e io: «Whisky ovviamente!». Avranno detto: «Beh, dal cognome non può che essere un’alcolizzata», dal momento che non ho fatto in tempo a dire che è il mio adorato barboncino, visto che dopo un attimo dormivo».

Alla Barolo sono stati asportati 8 miomi uterini «che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell'addome e con un taglio di circa 10 cm in più».

Nonostante l'intervento e il recupero, Barolo ha mantenuto un atteggiamento positivo, confrontando scherzosamente la sua situazione con quella di una figura di rilievo come Kate Middleton, ma sottolineando la sua capacità di rimanere «cool» nonostante «un taglio di 10 centimetri e 40 punti in più».

Covermedia