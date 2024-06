Elon Musk

Elon Musk è diventato padre per la dodicesima volta.

La madre del neonato è Shivon Zilis, dirigente di Neuralink. Sesso e nome sono ancora top secret. Il bebè pare sia nato all'inizio del 2024.

Il fondatore di SpaceX ha avuto i gemelli Strider e Azure con Zilis nel novembre 2021. I gemelli sono nati ad appena un mese dall'arrivo di una bambina, Exa Dark Sideræl, avuta tramite madre surrogata con l'ex Grimes.

All'epoca Musk aveva dichiarato al Page Six di volere avere «più figli possibili, di voler trascorrere del tempo con loro e di voler essere un buon padre».

Preoccupato per la crisi demografica, Elon aveva così twittato nel 2022: «Il tracollo delle nascite è di gran lunga il pericolo più grande che la civiltà deve affrontare».

Il 52enne è padre anche di Techno Mechanicus e X AE A-XII, avuti con Grimes, che lo ha citato in giudizio per far valere i suoi diritti di genitore.

Nonostante la questione legale, Musk è stato più volte visto con il figlio di 4 anni, che ha portato al Super Bowl a Las Vegas e al Festival di Cannes.

Il controverso businessman è padre anche dei gemelli Griffin e Vivian, nati nel 2004, di Kai, Saxon e Damian nati nel 2006 dal matrimonio con la prima moglie Justine Musk.

Il primo figlio della coppia è morto tragicamente nel 2002 a 10 settimane.

