Premiata al Palm Springs International Film Awards, l’attrice ha riflettuto sui suoi inizi nel mondo del cinema.

Emma Stone ricorda i «commenti spazzatura» ricevuti all’inizio della sua carriera da attrice.

La 35enne è stata premiata con il Desert Palm Achievement Award ai Palm Springs International Film Awards per la sua performance in «Povere Creature!» di Yorgos Lanthimos. Nell’accettare il premio, l’attrice ha ricordato i commenti ostili e sessisti ricevuti quando era poco più che un’adolescente.

«Andai a uno di questi meeting ai quali ti mandano ogni tanto e un produttore mi disse che per gli attori maschi si tratta di una maratona, non di uno sprint. Ai suoi occhi per le donne si trattava di uno scatto, non di una maratona, e parliamo di 20 anni fa», ha dichiarato Stone

«Mi resi conto che quel consiglio era nient'altro che spazzatura, perché la maggior parte delle donne che fanno parte di quest'industria mi hanno dimostrato che, con l'avanzare del tempo, il lavoro e la vita diventano più gratificanti e soddisfacenti», ha proseguito.

Mark Ruffalo e Willem Dafoe, co-star di «Povere Creature!», hanno introdotto Emma sul palco per consegnarle il premio, considerato un buon indicatore in vista degli Oscar.

L’attrice è già in nomination ai Critics Choice Awards e ai Golden Globes per «Povere Creature». Concorrerà per il Globe anche per il suo ruolo nella serie «The Curse».

