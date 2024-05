Enrico Mentana risponde a Lilli Gruber: tensioni in diretta

Enrico Mentana

La tensione tra i due giornalisti è emersa a seguito di disaccordi sui tempi di trasmissione, con Mentana che ha difeso la puntualità del suo telegiornale e ha enfatizzato la necessità di mantenere un clima di mutuo rispetto.

La disputa tra Enrico Mentana, direttore del TgLa7, e Lilli Gruber, conduttrice del programma «Otto e mezzo», sta tenendo banco da alcuni giorni.

La questione dei tempi di trasmissione ha acceso una scintilla tra i due, costringendo Mentana a dover rispondere alle critiche per i presunti ritardi che hanno influenzato l'orario di inizio di «Otto e mezzo».

Il problema è diventato di dominio pubblico quando Lilli Gruber ha introdotto il suo programma il 6 maggio con un commento pungente: «Benvenuti alle 20.46 e non alle otto e mezza. E neanche a Otto e mezzo. L'incontinenza è una brutta cosa».

Queste parole hanno chiarito il livello di frustrazione percepito dalla conduttrice riguardo ai ritardi ripetuti che hanno spostato l'orario di inizio del suo talk show.

La tensione è salita ulteriormente quando, nella chiusura dell'edizione delle 20:00 dell'8 maggio, Mentana ha affrontato la questione, offrendo scuse a chi si fosse sentito toccato dalla polemica, ma sottolineando che le accuse ricevute erano infondate.

«Ci scusiamo con tutti quelli che si possono essere sentiti toccati negativamente da questa polemica che è nata, però, perché siamo stati accusati di qualcosa che non è vero», ha dichiarato Mentana ai telespettatori.

Il giornalista ha poi chiarito che le variazioni nella durata del telegiornale sono minime e gestite con precisione, contestando le voci di un eccessivo sforamento dei tempi: «Ho letto da tante parti di «un quarto d’ora di sforamento». Il telegiornale non sfora mai più di 5 minuti», ha assicurato, dettagliando le durate precise delle ultime edizioni per dimostrare la regolarità e la precisione nel rispetto dei tempi.

In conclusione, Mentana ha ribadito il desiderio di mantenere un clima di rispetto reciproco, sottolineando l'importanza di non alimentare ulteriori accuse: «E tutto, non c’è altro da aggiungere – conclude il direttore del TgLa7 – quindi non accusiamo nessuno, non vogliamo essere accusati, buon divertimento», ha chiosato, cercando di placare gli animi e ridurre le tensioni.

