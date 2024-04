Ermal Meta

Il cantante albanese aspetta una bambina dalla compagna Chiara Sturdà. Fiocco rosa per l’ex vincitore del Festival di Sanremo, che ha già scelto il nome della piccola in arrivo.

Ermal Meta sta per diventare papà per la prima volta: la fidanzata Chiara Sturdà è incinta.

L’artista ha dato l’annuncio su Instagram postando un maglioncino da neonata: «Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l'estate. La tua mamma e il tuo papà», ha scritto.

Al Corriere della Sera: «Dovrebbe nascere a metà giugno, non vedo l’ora di conoscerla. Sono prontissimo».

E poi: «Se mi sono sempre immaginato padre? No, c’è stato un momento in cui pensavo che non avrei voluto perché questo mondo mi spaventava troppo. Però sono cresciuto con un fratello e una sorella di cui mi sono sempre occupato, quindi forse è un ruolo che mi sono preso fin da piccolo. Pensavo che avrei più che altro adottato un bambino ed è una cosa che voglio ancora fare e che farò».

Ermal Meta è legato a Chiara Sturdà, agente e marketing manager, dal 2020: la coppia convive a Milano.

