Il chiacchierato fotografo dei vip parla della sua dipendenza: «Prendo una marea di pillole che ti servono a mantenere un fisico così a 50 anni».

Fabrizio Corona fa outing sulla dipendenza dalla chirurgia estetica. Arrivato a 50 anni, il celebre imprenditore si è sbottonato nell’ultima puntata de «Le Iene» andata in onda martedì 26 marzo con Veronica Ruggeri, che ha realizzato un servizio sul doping estetico.

Corona non ha mai nascosto la sua predilezione per le pratiche atte a mantenere un’apparenza giovanile.

«Innanzitutto, la cosa che devi fare assolutamente è il Botox che spiana la fronte – ha spiegato Corona –. Avevo il naso aquilino, guarda ora che naso ho! Ma non me lo sono rifatto, adesso si usa il rinofiller. Col tempo il rinofiller si scioglie e ora ha raggiunto la perfezione. Poi ho fatto delle punturine al mento, la blefaroplastica», precisa l’imprenditore.

«Ogni 2-3 mesi rifaccio il botox, faccio un po’ di vitamine. A oggi sono arrivato alla perfezione. Se è una dipendenza? Assolutamente sì. Oggi nel mondo dello spettacolo è equiparata alla dipendenza dalla cocaina. Ne vuoi sempre di più, esattamente come la droga. Fino a quando non ne abusi e diventi un mostro», ha argomentato l’ex di Nina Moric.

«La società ci impone un modello perfetto, una vita perfetta, tutto perfetto. Quindi tu prima devi raggiungere la perfezione estetica. Prima di tutto devi essere bello. Io ancora funziono, lavoro soltanto perché sono bello».

Ora Corona punta anche ai genitali

Non pago dei soli ritocchini già consolidati, ora Corona punta anche ai genitali.

«C’è questa operazione in day hospital che praticamente ti rimpolpa il pene, te lo allargano, te lo allungano. A me è presa 'sta roba di farlo. Prendo GH (ormone della crescita, ndr.), termogenici, acceleratori di metabolismo che ti fanno bruciare i grassi. Certe volte a causa del termogenico insulto la mia fidanzata, ma non me ne rendo conto. Mi faccio di diuretici quotidianamente, per me sono una droga. Però c’è un vantaggio: duri di più e sc*pi meglio. Prendo una marea di pillole che ti servono a mantenere un fisico così a 50 anni».

