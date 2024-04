Emma Stone

L’attrice vorrebbe essere chiamata con il suo nome di battesimo, Emily Stone.

Covermedia

Emma Stone vorrebbe essere chiamata con il suo vero nome.

L’attrice Premio Oscar, infatti, è iscritta all’anagrafe come Emily Stone: un particolare che non tutti conoscono.

Durante un’intervista al The Hollywood Reporter, la co-star di Emma in «The Curse» Nathan Fielder ha dichiarato: «Prima di continuare, vorrei dire una cosa. Il suo nome è Emily, ma professionalmente si fa chiamare Emma».

«Quindi, quando ci sono persone che non la conoscono, anche io la chiamo Emma. Ma oggi la chiamerò Emily».

L’attrice ha così risposto: «Puoi chiamarmi Emma o Emily. Fai tu!».

La star di «Povere Creature!» ha rivelato di aver scelto il nome d’arte poiché esisteva già un’attrice iscritta allo Screen Actors Guild con il nome Emily Stone.

«Qualche anno fa sono andata fuori di testa! Per motivi che non so spiegarvi, dicevo: «Non ce la faccio più. Voglio essere chiamata Emily"».

Se un fan dovesse avvicinarsi e chiamarla Emily, la 35enne non lo correggerebbe. «Sarebbe bello. Mi piacerebbe essere chiamata Emily», ha ammesso.

In passato l’attrice ha rivelato di aver scelto il nome di Emma, ispirandosi alla star delle Spice Girls Emma Bunton, conosciuta anche come Baby Spice.

«Crescendo ero super bionda, il mio vero nome è Emily, ma volevo essere chiamata Emma per la Baby Spice, e… guardatemi ora!», ha detto la Stone in un’intervista al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon nel 2018.

