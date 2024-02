Fabrizio Corona

Il legale Ivano Chiesa, difensore dell'imprenditore, ha denunciato l'intervento inopportuno degli agenti di polizia che, alle 3 del mattino, sono intervenuti in un albergo per notificare un atto.

Alle 3 del mattino, su incarico della Procura di Milano, la Polizia ha consegnato a Fabrizio Corona un avviso di garanzia relativo a un'accusa di «inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità».

L'imprenditore, visibilmente irritato, ha registrato un video degli agenti, condividendolo poi sui social media.

«Sono le tre di notte», sottolinea Corona, telefono alla mano, «per una questione di elezione di domicilio che avrebbero potuto gestire a Milano. Dopo 15 anni di condanna espiata, si presentano in quattro nel più noto albergo di Roma per effettuare una notifica», riferendosi alle sue precedenti vicende giudiziarie.

«Quanti processi ho affrontato contro la polizia, vincendo contro persone come voi? Agenti alla ricerca di un momento di gloria, di un'esperienza da ricordare».

Successivamente, è intervenuto Ivano Chiesa, l'avvocato di Fabrizio, minacciando azioni legali.

«Fabrizio Corona non è irreperibile; tutte le autorità sono a conoscenza del suo indirizzo. Una notifica simile può essere effettuata direttamente al suo domicilio. Per quale ragione è necessario svegliare e disturbare un uomo alle tre di notte? Non siamo sudditi, bensì cittadini. Difendere Corona significa aspettarsi di tutto, ma esiste un limite. Considero l'accaduto estremamente grave. Adotteremo i provvedimenti necessari».

