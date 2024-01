Fiorella Mannoia

La cantante porterà a Sanremo 2024 il brano definito come «un manifesto dell'orgoglio femminile».

Si intitola «Mariposa», il brano di Fiorella Mannoia che gareggerà al Festival di Sanremo 2024. La canzone rappresenta un manifesto dell'orgoglio femminile, sottolineando la forza e la resilienza delle donne.

La cantante ha sempre mantenuto un forte impegno sociale per i diritti delle donne, come dimostra il suo ruolo di presidente onorario della fondazione «Una Nessuna Centomila», che si occupa di raccogliere fondi per i centri antiviolenza e di promuovere la consapevolezza sulla condizione femminile nelle scuole.

«È un manifesto, che sottolinea l'orgoglio di essere donna, ma senza vittimismo. È un inno al femminile che racconta quello che siamo state, che siamo e che saremo», dice Fiorella come riporta l’Ansa.

Un ritmo gioioso con un contenuto profondo

L'ispirazione per «Mariposa» è nata dalla serie televisiva «Il grido delle farfalle», che racconta la storia delle sorelle Mirabal, attiviste contro la dittatura di Rafael Trujillo e brutalmente uccise.

Il 25 novembre 1960, giorno del loro assassinio, è stato proclamato Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il brano, scritto da Mannoia insieme a suo marito Carlo Di Francesco, Federica Abbate, Cheope e Mattia Cerri, combina un ritmo gioioso con un contenuto profondo, esplorando le diverse sfaccettature dell'essere donna.

La Mannoia ha inoltre espresso la sua preoccupazione per la «tossicità» di alcuni testi di musica trap e invita i giovani artisti alla responsabilità e alla riflessione.

