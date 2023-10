Fiorello

Il mattatore si prepara al nuovo esordio e lancia una frecciatina agli abitanti di Via Asiago: «Hanno affittato casa solo per romperci i cogl...».

Fiorello è pronto a tornare dal 6 novembre con il programma «Viva Rai2!», in onda sulla rete omonima alle 7,15 del mattino. Prima però ha deciso di dare un assaggio ai telespettatori su Instagram dal suo profilo social con «Aspettando Viva Rai2!».

La location è cambiata e per ora l’anteprima va in onda da un bar di Roma, dopo le accese polemiche degli abitanti di Via Asiago che si erano mobilitati per far traslocare la trasmissione, colpevole di destabilizzare la routine dell’isolato.

In attesa di ripartire con il programma vero e proprio dal Foro Italico, Fiorello si è tolto un sassolino dalla scarpa. «Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti – ha ironizzato – dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i cogli*ni».

Covermedia