Fiorello

Tra ironie su Sanremo e previsioni sul futuro della TV, il mattatore colpisce nel segno.

Covermedia

Fiorello, noto per il suo stile irriverente e spesso senza filtri, ha recentemente lanciato una serie di battute e commenti pungenti riguardo il panorama televisivo italiano e altri temi di attualità, durante la trasmissione «VivaRai2!» accompagnato da Biggio, Casciari e il resto del team.

In un flusso continuo di battute e rivelazioni, Fiorello ha commentato il trasferimento di Amadeus da Rai a Nove e la possibile uscita di scena di Giovanni Floris, suggerendo in tono scherzoso che, se Sanremo cambiasse gestione, potrebbe essere rinominato «PierFestival».

LA Warner vuole il polo giornalistico de La7?

«Dopo Amadeus via anche Floris. Lui fa il giro della morte, dopo la Rai è stato a La7, ora salta l'8 e andrà al Nove», ha detto Fiorello, sempre pronto a inserire una nota di umorismo nelle sue osservazioni.

Altro tema caldo toccato dall'eclettico showman riguarda il futuro del polo giornalistico di La7, con voci di un interessamento da parte della Warner.

«La Warner sta trattando per acquistare il polo giornalistico de La7. Mentana ha già il cartellino con la scritta 'scontato del 20%', è già in partenza», ha ironizzato, dipingendo un quadro grottesco ma divertente delle trattative in corso.

Satira pure sulla politica

La satira di Fiorello non risparmia neanche la politica, con un occhio di riguardo alle dinamiche internazionali e nazionali.

Ha fatto riferimento a una bizzarra iniziativa in Romania dove i candidati alle elezioni sarebbero obbligati a sottoporsi alla macchina della verità, e ha consigliato scherzosamente al PD italiano di adottare una misura simile. «Pensate che la Schlein l’ha fatta già e, dopo tre tentativi, la macchina si è iscritta a Italia Viva!», ha scherzato.

Covermedia