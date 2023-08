Flavio Insinna

Dopo l’addio a «L’Eredità», per il conduttore e attore si potrebbero spalancare le porte della tv di Urbano Cairo.

Flavio Insinna potrebbe presto lasciare la Rai e passare a La7.

L’attore e conduttore televisivo non sarà più al timone de «L’eredità», show finito nelle mani di Pino Insegno. Per tale ragione, per lui potrebbe profilarsi un futuro alla corte di Urbano Cairo.

Su un eventuale passaggio alla concorrenza ha dichiarato: «Posso dire solo che il futuro è ancora tutto da scrivere».

Intanto Insinna sarà impegnato alla conduzione di alcune serate speciali di «Techeteche» dedicate ai grandi della musica e dello spettacolo come Morandi, Baglioni e Fiorello.

Una puntata su Lucio Battisti è già pronta

«Sarò come gli addetti alle porte girevoli dei grandi alberghi. Con frac, cilindro e bastone dirò al pubblico: ›Venghino, signori, nel padiglione delle meraviglie!’ e lo guiderò nei vari saloni. Sarà un giro pieno di sorprese perché anche chi, come me, è amante della televisione non può ricordarsi di tutto o avere visto tutto di questi tre giganti», ha dichiarato a Sorrisi, come riportato da Davide Maggio.

«Abbiamo già pronta una puntata su Lucio Battisti, ma non sappiamo quando andrà in onda, e mi piacerebbe realizzarne altre due su altrettanti giganti come Gigi Proietti e Raffaella Carrà. Vedremo».

