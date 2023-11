Matthew Perry (al centro) aveva ottenuto un successo planetario per il ruolo di Chandler Bing nella sitcom «Friends», andata in onda dal 1994 al 2004: qui una foto del cast nel 2002. IMAGO/ABACAPRESS

L'attore americano Matthew Perry, indimenticabile interprete della sitcom «Friends», è stato sepolto in un cimitero di Los Angeles durante un funerale privato a cui hanno partecipato la famiglia e gli altri protagonisti della celebre serie. Lo riferiscono i media.

Il 54enne, che ha ottenuto un successo planetario per il ruolo di Chandler Bing in «Friends», andato in onda dal 1994 al 2004, è stato trovato morto sei giorni fa nella vasca idromassaggio della sua abitazione.

«Il servizio funebre si è tenuto al Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, vicino ai Warner Bros. Studios», ha riferito «People» citando una fonte non identificata. È durato circa due ore.

Altri media statunitensi, tra cui il sito web «Tmz», hanno riferito che la cerimonia si è svolta in forma strettamente privata e che oltre alla madre, il padre e il patrigno, c'erano anche gli altri attori del cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow.

La causa della morte di Perry non è ancora nota. Un primo esame post mortem non è stato decisivo e i risultati degli esami tossicologici non sono ancora stati resi noti. Nella sua casa non sono state trovate droghe illecite, anche se sono stati scoperti diversi farmaci, tra cui antidepressivi e ansiolitici. Perry ha combattuto per anni contro la dipendenza e gravi problemi di salute.

SDA