Game of Thrones: le riprese del prequel in Italia a luglio

Dopo l’Irlanda la troupe si sposta nel basso Lazio.

Game of Thrones approda in Italia.

Alcune scene del prequel in lavorazione, Bloodmoon, saranno ambientate nel Belpaese.

L’HBO ha scelto Gaeta, città tra Roma e Napoli, per le riprese di alcuni episodi.

La troupe lavorerà in zona dall’11 al 16 luglio.

La location scelta è l’incantevole Grotta del Turco, tra i posti più belli e suggestivi di Gaeta.

Al momento non è chiaro quali attori arriveranno per le riprese iniziate qualche settimana fa in Irlanda.

La star della serie è il Premio Oscar Naomi Watts, ma ci sono anche: Denise Gough, Toby Regbo, Naomi Ackie, Miranda Richardson, Josh Whitehouse, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah e Alex Sharp.

Il telefilm andrà in onda tra il 2020 e il 2021: non è stata ancora rilasciata una data ufficiale.

Come la serie madre, Bloodmoon sarà ispirata ai romanzi di George RR Martin. Lo scrittore ha già anticipato che la storia sarà ambientata 5 mila anni prima de Il Trono di Spade.

«Westeros è un posto molto diverso. Non c’è Approdo del Re. Non c’è il Trono di Spade. Non ci sono Targaryen. La città di Valyria con i suoi draghi e il suo grande impero è agli albori. Ci troviamo di fronte a un mondo differente e più antico e speriamo che sia una delle ragioni per cui la serie sarà divertente», ha anticipato l’autore.