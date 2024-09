Gerardina Trovato

La cantautrice siciliana racconta il calvario vissuto a causa di errori medici, le difficoltà economiche e la sua lotta per tornare a vivere una vita serena. Un viaggio attraverso l'inferno e il ritorno alla luce, con una rinnovata speranza nel futuro.

Gerardina Trovato, artista sensibile e vulnerabile, ha condiviso il suo toccante racconto durante un'intervista a «Verissimo», rivelando gli anni bui causati da gravi problemi di salute e difficoltà economiche.

La sua storia, segnata da un errore medico, ha avuto un impatto devastante sulla sua vita, non solo fisicamente, ma anche psicologicamente.

Nata a Catania il 27 maggio 1967, Gerardina ha raggiunto la popolarità negli anni Novanta grazie a brani come «Non ho più la mia città» e «Sognare Sognare». Dopo il suo debutto al Festival di Sanremo nel 1993, la sua voce potente e le sue canzoni emozionali le hanno conquistato l'affetto del pubblico italiano. Tuttavia, dietro il successo si nascondevano fragilità e battaglie che avrebbero messo a dura prova la sua vita.

Vittima di una prescrizione medica sbagliata

Dopo il successo dei suoi primi due album, la Trovato si è trovata vittima di una prescrizione medica sbagliata. «Il mio medico ha commesso un grave errore. Mi aveva dato tantissimi farmaci, e una mattina mi sono svegliata senza riuscire a muovermi. Sono rimasta paralizzata per otto mesi, potevo solo muovere il collo», racconta con amarezza la cantautrice.

Questo errore non è stato subito riconosciuto. Solo in seguito, quando Gerardina è stata ricoverata in ospedale per un'acidosi metabolica, uno psichiatra ha contattato il suo medico, il quale ha finalmente ammesso l'errore.

«L'artista nasce iper: iper sensibile, iper vulnerabile, iper suggestionabile. A volte i medici, di fronte ai problemi di salute di un artista, pensano subito alle droghe e agli eccessi», spiega Trovato, riflettendo sulla sua condizione di artista e sull'inevitabile fraintendimento che spesso accompagna la sua categoria.

Un periodo difficile anche sul piano economico

Ma le difficoltà fisiche non sono state le uniche a colpire la cantautrice siciliana. «Sono stata tre anni alla Caritas», confida Trovato, descrivendo il difficile periodo che ha dovuto affrontare anche sul piano economico. Quella che una volta era una delle voci più amate della musica italiana si è trovata senza risorse e costretta a vivere in condizioni di estrema precarietà.

Nonostante le ricadute e un nuovo episodio critico avvenuto nel 2008, Gerardina ha trovato la forza di rialzarsi: «Ho avuto una piccola ricaduta nel 2008 per un fatto grave che mi era successo, ma adesso sto bene. E vivo in un bellissimo appartamento», ha dichiarato con un sorriso.

