Gigi D'Alessio è papà per la sesta volta. Ecco come si chiama la figlia

Il cantante napoletano Gigi D'Alessio ha allargato la famiglia con l'attuale compagna Denise Esposito.

Fiocco rosa per Gigi D'Alessio: è nata la figlia Ginevra, la sesta per l'artista.

«Benvenuta Ginevra!», ha scritto Gigi postando sui social la targhetta d'identità del servizio neonatale con i dettagli della culla n.171. La piccola è nata alle 12:09 del 7 luglio, pesa 3,380 kg ed è alta 48 cm.

Ginevra è la seconda figlia di Gigi con l'attuale compagna Denise Esposito, 26 anni più giovane e laureata in Giurisprudenza.

La coppia ha già Francesco, salito di recente sul palco per cantare insieme al suo celebre papà in uno dei concerti sold out a Napoli, in Piazza del Plebiscito.

Una grande famiglia

Il cantautore neomelodico ha in tutto 6 figli e 4 nipoti. Dal matrimonio con Carmela Barbato sono nati: Claudio (1987), Ilaria (1992), Luca (2003, il noto LDA di Amici).

Dal lungo rapporto con Anna Tatangelo è invece arrivato Andrea (2010). Da Denise Esposito Gigi ha avuto Francesco (2022) e Ginevra (2024).

D'Alessio è poi nonno di: Noemi (2006), Sofia (2020), Giselle (2021), figlie del primogenito Claudio, e Joseluì (2024), primogenito di Ilaria (che da qualche tempo vive a Bali).

