La locandina della serie tv Davos 1917. Keystone

Alle Giornate di Soletta sono stati assegnati i premi «Swissperform 2024» per i migliori interpreti di produzioni televisive, andati a Dominique Devenport, Arcadi Radeff, Stéphane Erös e Carol Schuler.

Il premio per la migliore interpretazione è andato a Dominique Devenport nel ruolo dell'infermiera Johanna Gabathuler nella serie drammatica storica «Davos 1917». La coproduzione SRF e ARD è incentrata sull'omonima città termale grigionese, che divenne un luogo di incontro per l'élite delle parti in conflitto durante la Prima Guerra Mondiale.

«Il fatto che la serie abbia funzionato così bene per così tanti spettatori è in gran parte merito dell'attrice protagonista», ha dichiarato il membro della giuria Samuel Streiff citato in un comunicato delle Giornate di Soletta.

Devenport si è assunta la responsabilità del suo secondo ruolo da protagonista in una produzione importante e prestigiosa «apparentemente senza sforzo», ha continuato Streiff, e la giuria è stata subito d'accordo.

Arcadi Radeff ha vinto il premio per la migliore attrice non protagonista. Radeff ha convinto la giuria nell'interpretazione di due produzioni: «Délits mineurs» ("Delitti minori") e «Les Indociles» ("Agli indomabili"), entrambe coproduzioni di RTS.

La giuria ha elogiato Radeff per aver padroneggiato due ruoli diversi con un'interpretazione calma e delicata, oltre che con grande compostezza e precisione. Si augurano di vedere presto Radeff in un ruolo da protagonista.

10'000 franchi a testa

Al 19enne Stéphane Erös è andato il premio per i giovani talenti, assegnato per la seconda volta, per la sua interpretazione in «Délits Mineurs» come «giovane problematico» ginevrino.

L'attrice di Tatort Carol Schuler ha ricevuto il Premio speciale della Giuria. Dal 2020 recita in «Tatort» a Zurigo nel ruolo di Tessa Ott.

I riconoscimenti sono dotati di 10'000 franchi ciascuno. Premiano le performance attoriali nei format televisivi dal 2001.

La giuria di quest'anno era composta dall'attore Samuel Streiff, dalla produttrice cinematografica Aline Schmid e dal direttore artistico delle Giornate di Soletta, Niccolò Castelli.

misc, ats