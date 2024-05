Giulia De Lellis

Una scelta lavorativa del fratello di Diana Del Bufalo avrebbe posto fine alla relazione, sbocciata solo qualche mese fa.

Covermedia

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo si sarebbero già lasciati. A poche settimane dall’ufficializzazione della liaison la coppia sarebbe già scoppiata.

A riportare l’indiscrezione l’esperta di gossip Deianira Marzano: «Giulia De Lellis ha già interrotto la frequentazione con Giano perché lui vuole trasferirsi a Londra mentre lei no. Lui è deciso a partire per un progetto d’arte con un suo ex socio. Ma lei non vuole lasciare Milano perché non vuole stare distante dalla famiglia. L

ui a Londra ci starebbe minimo un anno ma poi farebbe spesso dei mesi qua e dei mesi là. Ma per Giulia non è fattibile perché lei vuole vivere la quotidianità con il suo uomo».

Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati: Giulia e Giano solo di recente, tramite uno scatto sui social, hanno confermato la loro relazione. Per quattro anni la De Lellis ha amato il rampollo Carlo Beretta, oggi legato a Melissa Satta.

Covermedia