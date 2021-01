Grimes positiva al coronavirus

Grimes

La neomamma è l’ultima star della musica ad aver contratto il virus.

La fidanzata del fondatore della Tesla Elon Musk, Claire Elise Boucher, meglio conosciuta come Grimes, è risultata positiva al Covid-19.

La musicista canadese 32enne lo ha annunciato tramite le Instagram Stories.

«Finalmente ho contratto il COVID, e stranamente mi sono goduta il sogno febbrile del 2021 a base di DayQuil (medicinale con paracetamolo, ndr)», ha scritto Grimes inserendo un link alla canzone «Good Days» di SZA.

«Questa canzone è tanta robaaaa», ha poi aggiunto pubblicando anche diversi emoji.

A maggio la cantante ha avuto il primogenito con Elon Musk, al momento sul podio come uomo più ricco del mondo.

«Ho guardato «Apocalypse Now» e cose del genere con il mio bambino. È appassionato di arte radicale. Non penso quindi sia problematico interagire con lui a quel livello».

Oltre a propinargli video sulla tv, Grimes sta anche collaborando con l'app Endel per migliorarne la qualità del sonno.

«Quando hai un bambino, usi sempre del rumore bianco. È molto più facile farli addormentare se li alleni su queste situazioni d’audio. E quindi ho pensato: «Potrebbe essere più artistico?». In generale, le cose per bambini sono creativamente pessime. E on voglio che la sua prima introduzione al mondo sia solo tutta questa spazzatura senza scopo».