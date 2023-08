Gwyneth Paltrow

L’attrice e imprenditrice lascia momentaneamente le sue piattaforme social.

Gwyneth Paltrow si concede una pausa dai social.

L’attrice e imprenditrice ha annunciato su Instagram ai suoi 8,3 milioni di follower che non posterà nuovi contenuti sulle sue piattaforme fino a data da destinarsi.

«Porto con me questa energia della luna piena mentre vado in pausa dai social media», ha scritto la star di «Iron Man» accanto a una foto di fronte alla luna piena, scattata dall’amico attore John Benjamin Hickey. «Lavorerò per essere più presente, buona estate!».

La 50enne ha ricevuto il supporto di amici e fan per la sua scelta, sebbene qualcuno già cominci ad avvertire la sua mancanza tra i reel e le storie.

Michelle Pfeiffer ha scritto: «Buon per te!», mentre un’altra persona ha scritto: «NOOO! Non lasciarci, anche se ti capisco!».

Gwyneth non è la prima star a prendersi una pausa social nell’arco di questa estate. Sono attualmente in fase di detox da Instagram e Twitter/X anche Taron Egerton e Chris Evans.

Intanto, per Paltrow è in arrivo una nuova partnership con Airbnb per regalare una notte da sogno alla fortunata coppia che riuscirà a prenotare un soggiorno nella sua villa di Montecito.

«@airbnb ha avuto la brillante idea di fare qualcosa per rendere il mondo meno solo ed è questo il motivo per cui vi sto invitando a stare nella mia guesthouse di Montecito per una notte», ha scritto pochi giorni fa.

La guesthouse sarà disponibile per una sola notte il 9 settembre.

Covermedia