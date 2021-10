Harrison Ford schiocca la frusta per l'ultima volta

Indiana Jones 5 Le fotografie dal set di «Indiana Jones 5» sono ancora una rarità. Qui si vede Harrison Ford con Toby Jones. Immagine: Paramount Pictures Con «Fleabag», Phoebe Waller-Bridge ha creato una serie comica unica che spesso gioca con la quarta parete... Come scrittrice e attrice protagonista, si rivolge ripetutamente al pubblico direttamente. La serie è disponibile su Amazon Prime. Immagine: Amazon Studios Anche Mads Mikkelsen fa parte del cast di «Indiana Jones 5». Il suo ultimo progetto è «Un altro giro», in cui lui, come insegnante, conduce un esperimento sull'alcol: la vita è più bella quando hai sempre bevuto un goccio? Il regista Thomas Vinterberg ha vinto un Oscar per il film. Immagine: Henrik Ohsten «Dolor y gloria»: l'opera sulla vita del regista e scrittore Pedro Almodovar ha fatto guadagnare ad Antonio Banderas una nomination agli Oscar. È l'ultimo membro del cast di «Indiana Jones 5». Immagine: Canal + Il quinto film sull'avventuriero Indy ha anche un nuovo protagonista: James Mangold subentra come regista. Steven Spielberg ha girato i primi quattro film. Immagine: Twentieth Century Fox Indiana Jones 5 Le fotografie dal set di «Indiana Jones 5» sono ancora una rarità. Qui si vede Harrison Ford con Toby Jones. Immagine: Paramount Pictures Con «Fleabag», Phoebe Waller-Bridge ha creato una serie comica unica che spesso gioca con la quarta parete... Come scrittrice e attrice protagonista, si rivolge ripetutamente al pubblico direttamente. La serie è disponibile su Amazon Prime. Immagine: Amazon Studios Anche Mads Mikkelsen fa parte del cast di «Indiana Jones 5». Il suo ultimo progetto è «Un altro giro», in cui lui, come insegnante, conduce un esperimento sull'alcol: la vita è più bella quando hai sempre bevuto un goccio? Il regista Thomas Vinterberg ha vinto un Oscar per il film. Immagine: Henrik Ohsten «Dolor y gloria»: l'opera sulla vita del regista e scrittore Pedro Almodovar ha fatto guadagnare ad Antonio Banderas una nomination agli Oscar. È l'ultimo membro del cast di «Indiana Jones 5». Immagine: Canal + Il quinto film sull'avventuriero Indy ha anche un nuovo protagonista: James Mangold subentra come regista. Steven Spielberg ha girato i primi quattro film. Immagine: Twentieth Century Fox

L'anno prossimo Indiana Jones appenderà il suo Fedora al chiodo. La figura di culto di Harrison Ford sta affrontando il suo ultimo round. E non è avaro di fascino: ci sarà un cast fenomenale e una storia che, forse, si sviluppa su diversi anni. Intanto al troupe sta girando delle scene in Sicilia.

Sono passati 40 lunghi anni da quando Harrison Ford ha schioccato la frusta per la prima volta. Ora il 79enne sta infilando per la quinta volta i panni di Indy, le riprese sono in corso e il cast sta diventando sempre più impressionante.

Oltre a Ford, persistono le voci che Shia LaBeouf tornerà come Mutt Williams. A parte questo, il regista James Mangold («Logan», «Le Mans 66») - no, Steven Spielberg non è più coinvolto - ha scelto attori di prima classe.

L'attrice britannica Phoebe Waller-Bridge (vista nella serie «Fleabag»), il caratterista Mads Mikkelsen («Casinò Royale», «Hannibal») e perfino Zorro, alias Antonio Banderas saranno davanti alla macchina da presa.

Ma contro chi se la vedrà Indy?

Ufficialmente, non si sa ancora molto. Tuttavia, gli occhi attenti degli utenti dei social media potrebbero aver già capito qualcosa. Nel nord-est dell'Inghilterra, nella North Yorkshire Moors, recentemente è stata vista circolare una locomotiva con delle svastiche.

Indy quindi probabilmente avrà a che fare di nuovo con i nazisti.

Ma non è tutto: a quanto pare la storia potrebbe svolgersi su diversi decenni. Il film è stato girato anche a Glasgow, e i residenti locali hanno trovato riferimenti all'allunaggio nelle vetrine dei negozi del set e una sfilata di astronauti nelle loro strade.

Un Harrison Ford ringiovanito digitalmente?

Ci sono più di 20 anni tra i nazisti e lo sbarco sulla luna: è in arrivo un Harrison Ford ringiovanito digitalmente?

Anche il regista Martin Scorsese ha usato questa tecnologia nella sua ultima epopea mafiosa «The Irishman». È abbastanza convincente per quanto riguarda il viso, ma il 77enne Robert De Niro non potrebbe muoversi in modo più strano. Vediamo come Mangold la usera.

La data di uscita al cinema di «Indiana Jones 5» è fissata per la fine di luglio del 2022. Resta da capire se le tempistiche potranno essere rispettate a causa della situazione sanitaria attuale.

Le riprese hanno già dovuto essere rinviate o interrotte a causa del Covid e di un infortunio proprio ad Harrison Ford. Al suo rientro, nel mese di settembre, un altro stop è stato imposto da un'epidemia di novovirus, che ha colpito una cinquantina di membri della troupe ma nessuna delle grandi star.

La produzione in questi giorni ha allestito due set per girare delle scene a Siracusa.

