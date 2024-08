Hugh Jackman

L'attore è stato costretto a mangiare solamente pollo, tilapia e fagioli per tantissimi mesi.

Covermedia

Hugh Jackman rivela di aver seguito una dieta da 6000 calorie al giorno in vista delle riprese di «Deadpool & Wolverine».

A raccontarlo è stato l'attore australiano durante l'ultima puntata del «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Il conduttore ha chiesto alla star come fosse riuscita ad avere un fisco così scolpito per il ruolo del muscoloso mutante. E Jackman ha dichiarato di aver seguito una dieta ferrea, abbinata a lunghe sessioni di allenamento.

«Ho assunto 6000 calorie al giorno e non sono necessariamente le calorie che vuoi. Puoi ottenere 6000 calorie, tipo, con mezza pizza. Ma no, ti toccano pollo, tilapia e fagioli. Tilapia e fagioli. Non so perché proprio la tilapia. Deve essere un pesce particolarmente magro. E i fagiolini», ha detto.

Jackman ha dovuto seguire la dieta per un periodo più lungo del previsto a causa del rinvio delle riprese del film, in seguito allo sciopero SAG-AFTRA.

«C'è una scena particolare per cui volevo apparire particolarmente in forma. E Shawn (Levy) disse: «Dove vuoi inserire quella scena?». E io: «Mettiamola verso la fine». Poi è arrivato lo sciopero, e io ero del tipo: «Ma perché l'ho detto!!"».

Covermedia