Intere collezioni di casa Savoia saranno vendute al miglior offrente. Emanuele Filiberto volge lo sguardo al futuro: «Bisogna avere il coraggio di guardare avanti».

Memorabilia, mobilio e oggettistica di casa Savoia verranno battuti all’asta.

La prima si terrà a Ginevra, in Svizzera, dove il principe Emanuele Filiberto di Savoia lascerà al miglior offerente una collezione di oggetti: dai piatti ai candelabri, dalle statue a un tondo con il profilo di Vittorio Emanuele III, una pendola, una cassapanca, coppe, un vaso Venini.

Poi sarà la volta dei mobili anni Settanta, affidati al martello di Christie’s a fine anno.

«Tutti i libri di Casa Savoia della collezione di mio nonno re Umberto II e di mio bisnonno, re Vittorio Emanuele III, come pure i quadri antichi e l’argenteria legata alla storia di casa Savoia è salva: la custodirò nelle mie residenze, non andrà all’asta», assicura al Corriere il principe Emanuele Filiberto di Savoia che volge lo sguardo al futuro.

Altri progetti in futuro

«Quanto alle vendite all’asta, la vita porta altrove: bisogna avere il coraggio di guardare avanti. Con Prince of Venice la catena di ristoranti inaugurata prima della pandemia a fine anno aprirò anche a Riad e poi lanceremo una vera e propria catena di locali in licenza», dice il principe che potrebbe approdare anche in Italia con i ristoranti Prince of Venice.

«Non abbiamo iniziato un vero piano, ma perché no. Intanto mi sto occupando degli Ordini di Casa Savoia, non solo le delegazioni italiane ma anche le 17 estere e con Casa Reale Holding, lo stesso veicolo con il quale ho perfezionato l’acquisto delle tre squadre di calcio Savoia Torre Annunziata, Savoia Aversa e Savoia Portici, lanceremo anche la prima Carta Reale. (Ovvero, ndr) Una banca online, abbiamo già tutte le licenze la carta sarà emessa con il circuito Mastercard».

Tra i tesori di famiglia a finire all'asta ci saranno anche preziose motociclette: la più ambita è sicuramente la MV Agusta Brutale «reale», esemplare unico realizzato appositamente per il principe.

