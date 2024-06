Sir Ian Mckellen

L'attore vittima di un incidente mentre si esibiva a Londra in «Player Kings». Il portavoce: «È di buon umore, si rimetterà presto».

Covermedia

Grande spavento per Ian McKellen durante uno spettacolo teatrale.

L'attore, 85 anni, è stato portato d'urgenza in ospedale dopo essere caduto dal palco mentre si esibiva in un teatro a Londra in «Player Kings».

Lo spettacolo è stato cancellato e il teatro immediatamente evacuato per consentire i soccorsi.

Gli spettatori hanno sentito delle «grida di dolore», ma fortunatamente l'attore è in buone condizioni, come dichiarato dal suo portavoce.

«Grazie agli spettatori e al pubblico in generale per gli auguri di pronta guarigione dopo la caduta di Ian durante lo spettacolo di questa sera «Player Kings"», si legge nel comunicato.

«Dopo una radiografia, l'eccellente NHS (Sistema Sanitario Nazionale inglese, ndr) ha assicurato che Ian si rimetterà rapidamente e pienamente, è di buon umore».

Cancellato anche lo spettacolo di martedì sera per consentire a McKellen di riprendersi dopo l'incidente. «Grazie ai dottori Rachel e Lee che erano tra il pubblico e allo staff del teatro per il loro supporto», legge la nota.

Il giornalista Charlie Johnson, che era tra il pubblico, ha dichiarato di aver «visto Ian McKellen ferirsi gravemente».

«Si sentiva Sir Ian urlare dal dolore, poi gli uscieri sono corsi in suo aiuto», ha scritto su X. «Lo show è stato cancellato e al momento è sotto le cure del personale medico. Gli auguro il meglio».

Covermedia