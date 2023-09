Il cantante e ballerino Michael Jackson in una foto del 2004. KEYSTONE

Prince Jackson ha dichiarato in un podcast che suo padre, il celebre cantante e ballerino Michael Jackson, era «molto insicuro» riguardo alla sua condizione, la vitiligine, che gli rendeva la pelle «a chiazze».

Hai fretta? blue News riassume per te Il colore della pelle di Michael Jackson ha causato ripetutamente speculazioni durante la sua vita. Non è mai stato chiaro se il Re del Pop si fosse schiarito la pelle perché avesse un problema con la sua eredità afroamericana.

Adesso suo figlio maggiore Prince ha parlato in un podcast del problema principale del padre, la vitiligine.

La malattia ha reso il cantante e ballerino «molto insicuro». Mostra di più

Nel podcast «Hotboxin' with Mike Tyson», Prince Jackson (26 anni), il figlio maggiore di Michael Jackson, ha parlato della malattia della pelle del suo famoso padre.

«Quando ero più giovane, me lo spiegava sempre e ne parlava – ha detto Prince nell'intervista –. Credo che fosse anche nel rapporto dell’autopsia. Penso che la causa sia sconosciuta, ma è la vitiligine o una forma di lupus che contribuisce alla vitiligine».

Prince ha affermato che la malattia della pelle di suo padre gli causava grande ansia: «Era molto insicuro perché aveva un aspetto un po' macchiato (...). Quindi voleva vedere se poteva appianare la sua apparenza per aumentare la fiducia nel suo aspetto fisico».

«La vitiligine è una malattia cronica che provoca la comparsa di macchie bianche sulla pelle», scrive il Centro Allergie Svizzera sul suo sito.

Michael Jackson ne ha parlato con Oprah Winfrey

Il Re del Pop ne ha parlato alla giornalista statunitense Oprah Winfrey nel 1993. All'epoca, il drastico cambiamento nel suo aspetto portò a molte speculazioni. È stato anche accusato di essersi sottoposto a diverse procedure cosmetiche.

Il cantante ha spiegato nello show: «Ho una malattia della pelle che cambia la sua pigmentazione. È qualcosa per cui non posso fare nulla». E ha aggiunto: «Quando le persone inventano storie secondo cui non voglio essere quello che sono, mi fa male. Questo è un problema per me. Non posso controllarlo. Ma che dire dei milioni di persone che si siedono al sole per diventare più scure, per diventare diverse da quello che sono? Nessuno dice nulla al riguardo».

La malattia sarebbe un'eredità familiare e non poteva controllarla. «Mi rende molto triste», ha ammesso la celebrità della musica, morta nel 2009.

In vita cercava di uniformare le macchie con il trucco. Ma trovava strano che questo tema suscitasse così tante speculazioni perché l’argomento non era importante per lui.

Una malattia più conosciuta

La supermodella Winnie Harlow all'evento di moda Vogue World 2023 a Londra lo scorso 14 settembre. IMAGO/Future Image

Al giorno d'oggi si sa molto di più sulla vitiligine. Anche la modella canadese Winnie Harlow soffre di questa malattia della pelle e ne parla spesso durante le interviste.