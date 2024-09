La cantante Mariah Carey ha pubblicato su Instagram le foto del suo viaggio in Cina con i suoi gemelli. x.com/MariahCarey

Mariah Carey ha visitato la Grande Muraglia cinese con i suoi gemelli. E come tutti sappiamo la superstar non ha potuto fare a meno dei tacchi alti durante il suo viaggio in famiglia verso una delle sette meraviglie del mondo.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Mariah Carey non esce mai di casa senza i suoi tacchi alti, nemmeno quando sale sulla Grande Muraglia cinese.

La cantante ha recentemente visitato la meraviglia del mondo in Cina con i suoi gemelli, indossando i tacchi alti.

In rete circola un video che la mostra sostenuta da due persone mentre sale le scale.

«La prima donna a scalare la Grande Muraglia cinese con i tacchi», dicono i suoi fan sui social media. Mostra di più

«Qualcuno avrebbe dovuto avvertirmi per i tacchi alti», scrive Mariah Carey sul suo post su X, che mostra le foto del viaggio di famiglia alla Grande Muraglia cinese.

Perché come tutti sappiamo la superstar ha visitato il famoso monumento con scarpe dai tacchi vertiginosi. La 55enne scherza: «Non che avrei ascoltato».

Nel suo tipico stile, la cantante ha visitato la meraviglia del mondo in Cina insieme ai suoi gemelli Monroe e Moroccan (13 anni), nati dal matrimonio con il comico Nick Cannon (43 anni).

L'interprete di «All I Want For Christmas Is You» ha indossato un abito nero all'uncinetto, gioielli a forma di farfalla, grandi occhiali da sole, trucco perfetto... e tacchi alti.

Mariah Carey non ha scarpe da ginnastica

Un video apparso sui social media mostra la cantante sostenuta da due persone. Il percorso irregolare non le permette di mantenere un'andatura perfetta con i tacchi alti.

Probabilmente le scarpe da ginnastica sarebbero state una scelta migliore. Come scrive la rivista «People», a novembre Mariah ha confessato durante la sua apparizione al «The Jennifer Hudson Show» di non possedere nemmeno un paio di scarpe da ginnastica perché le fanno venire le vesciche.

«Solo Mariah Carey conquista la Grande Muraglia coi tacchi alti»

Sebbene molti fan siano sorpresi dalla scelta inappropriata delle scarpe, la superstar è stata celebrata online pure per essere rimasta fedele a se stessa.

«Solo Mariah Carey conquisterebbe la Grande Muraglia cinese con i tacchi alti e ce la farebbe davvero», si legge in un commento. Un altro utente scrive: «La prima donna a scalare la Grande Muraglia cinese con i tacchi».

La cantante ha fatto il viaggio verso la Grande Muraglia cinese con i suoi gemelli in vista dei suoi concerti a Pechino.