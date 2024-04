James Norton

James Norton, noto per il suo ruolo in «Bob Marley: One Love», sta esplorando nuovi orizzonti, puntando questa volta alla regia.

Fondatore della casa di produzione Rabbit Track Pictures insieme a Kitty Kaletsky nel 2019, Norton ha già all'attivo la produzione del film Netflix del 2022 «Rogue Agent» e delle serie TV in arrivo «Playing Nice» e «King and Conqueror».

In un recente colloquio con Deadline, Norton ha svelato il suo desiderio di passare dietro la macchina da presa per dirigere uno dei futuri progetti della sua compagnia.

«È decisamente nei piani. Dopo la conclusione di «King and Conquer», sarà il momento di fare il punto e valutare quello che abbiamo in sviluppo», ha commentato l'attore di «Piccole Donne».

«Parte del prossimo capitolo per la nostra azienda include il mio desiderio di contribuire non solo come produttore».

L'attore britannico ha inoltre condiviso come il ruolo di produttore gli abbia aperto gli occhi sulla quantità di lavoro che sta dietro alla realizzazione di un progetto prima dell'inizio delle riprese.

«Ho un immenso rispetto rinnovato per le persone... tutti coloro che lavorano due, tre anni prima che si arrivi al primo giorno di riprese principali. Ora vedo e apprezzo il lavoro incredibile», ha detto, aggiungendo che questo gli ha fornito una nuova prospettiva come attore.

«La quantità di tempo e investimento emotivo che le persone dedicano alla preparazione di un monologo o di una scena, queste decisioni sono enormi. E poi gli attori arrivano sul set e potrebbero semplicemente decidere di dire le cose in modo diverso. Ora penso, mio Dio, non vi rendete conto del lavoro che c'è stato dietro a questo?», ha condiviso Norton.

Con questa nuova mossa, James Norton si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera, passando dall'essere un attore e produttore a prendere il timone come regista. La sua passione per il cinema e la determinazione a esplorare diverse sfaccettature del processo creativo promettono di portare freschezza e innovazione nei progetti futuri della Rabbit Track Pictures.

