Jennifer Lopez

Reunion sullo schermo per i Bennifer, a distanza di oltre 20 anni dal flop «Amore estremo – Tough Love».

Jennifer Lopez e Ben Affleck appariranno insieme nel «visual album» della cantante.

Si tratta della prima reunion dei Bennifer sul set a distanza di oltre 20 anni da «Amore estremo – Tough Love».

Jennifer, 54 anni, ha rivelato di aver lavorato con Ben, di tre anni più giovane, su alcune parti del suo nuovo progetto, di cui ha preferito non svelare troppi dettagli.

«Ovviamente, lui è mio marito e amo tutto quello che facciamo insieme, è una gioia per me», ha dichiarato J-Lo durante il lancio dell’album, senza specificare la parte recitata dal divo di Hollywood nel progetto.

«Questo è uno dei segreti che vogliamo tenere per noi fino a quando la gente non lo vedrà», ha spiegato. «Vogliamo che sia una scoperta per i fan».

Il nuovo album, intitolato «This Is Me… Now», verrà accompagnato da un film, che debutterà su Amazon Prime il 16 febbraio.

Jennifer e Ben sperano certamente in un risultato migliore rispetto a quello ottenuto da «Amore Estremo» nel 2002: il film infatti venne bollato dalla critica come «uno dei peggiori di tutti i tempi», ottenendo un rating complessivo del 6% su Rotten Tomatoes.

Covermedia