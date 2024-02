Jonathan Majors

L’attore rischia fino a un anno di carcere per molestie e aggressione nei confronti dell’ex fidanzata.

Slitta ad aprile la sentenza di condanna di Jonathan Majors. L’attore Marvel sarebbe dovuto presentarsi ieri in aula a New York per ascoltare il verdetto dei giudici, dopo essere stato già ritenuto colpevole di aggressione e molestie.

Ma, come riporta Deadline, la sentenza è stata posticipata all’8 aprile, dopo che il team legale di Majors ha depositato una serie di mozioni volte a sospendere il verdetto.

Il 34enne era atteso al tribunale di Manhattan in presenza, ma alla fine è apparso soltanto in collegamento video all’udienza, durata meno di dieci minuti.

L’attore di «Loki» rischia fino a un anno di carcere per aggressione di terzo grado e molestie di secondo grado. È stato invece assolto dall'accusa di molestie aggravate e da un'accusa separata di aggressione.

La vicenda

Majors è stato arrestato a Manhattan nel marzo 2023 per aver aggredito durante un litigio domestico l'ex fidanzata, la fotografa britannica Grace Jabbari.

L’attore si è dichiarato non colpevole dei quattro reati a lui ascritti, manifestando più volte la sua innocenza.

A gennaio, l’attore aveva parlato dell’imminente verdetto durante un’intervista con Good Morning America: «È un momento molto, molto, molto duro ed è difficile e confuso sotto molti punti di vista», ha dichiarato l’attore, ammettendo di essere stato «sconsiderato» con il cuore di Jabbari ma «non con il suo corpo».

«Le mie mani non hanno mai colpito una donna, mai», ha dichiarato.

