Addio alla matriarca dei Bush

Source: Covermedia

L’ultimo concerto di Lorenzo Cherubini a Bologna è stato teatro di una visita de Le Iene, dove si è discusso di fake news, politica, razzismo e vaccini.

Durante il suo concerto in provincia di Bologna Jovanotti ha espresso la sua opinione sui vaccini, accolta molto male dalla community dei #Novax.

La polemica è sfociata quando il cantante ha accolto sul palco Nadia Toffa e Nicola Savino de Le Iene, che capitati a sorpresa all’evento hanno coinvolto Lorenzo Cherubini in una discussione su fake news, politica, razzismo e vaccini.

«Io faccio una ricerca su internet ma c’è gente che ha dedicato la vita allo studio delle malattie, allo studio delle cure. Persone che hanno dedicato la vita allo studio della medicina, che è faticoso. Non credo siano lì per fregare il prossimo… Si fanno le ricerche su Internet ma poi ci si affida a chi ne sa di più», ha commentato il 51enne, rispondendo ai due amici giornalisti e scatenando uno tsunami di critiche in rete.

«Potevi evitarti il pistolotto sulla scienza, sei poco credibile. Ma capisco che essendo a libro paga tu debba fare propaganda», scrive un utente, mentre un altro commenta: «Un altro venduto». «2015: Jovanotti partecipa a un incontro privato con multinazionali farmaceutiche; 2018: Jovanotti provax».