Si dice che la duchessa Meghan non voglia recarsi nel Regno Unito con i suoi figli. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

La principessa Kate avrebbe suggerito alla duchessa Meghan di portare i suoi figli nel Regno Unito per alleviare i rapporti tesi tra le famiglie. Meghan avrebbe rifiutato l'offerta.

blue News Redaktion Franziska Pahle

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry si recherà nuovamente in Inghilterra a maggio.

Secondo lo scrittore reale Tom Quinn, la principessa Kate avrebbe suggerito che anche Meghan venisse con i bambini.

Ma Meghan non vuole portare Archie e Lilibet in Inghilterra. Mostra di più

Il mese prossimo il principe Harry si recherà nuovamente nel Regno Unito. Il motivo: l'8 maggio, nella Cattedrale di St Paul a Londra, si terrà una funzione per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games.

Gli Invictus Games sono stati lanciati da Harry nel 2014. Si tratta di un evento sportivo internazionale per i soldati che hanno subito ferite durante il dispiegamento e il servizio o che hanno subito menomazioni fisiche e mentali permanenti.

Secondo il Mirror, l'autore reale Tom Quinn afferma che la principessa Kate e il principe William hanno fatto un'offerta di pace ai reali in esilio.

Meghan non vuole portare bimbi nel Regno Unito

La coppia avrebbe suggerito al principe Harry e alla duchessa Meghan di venire nel Regno Unito con i loro figli Archie e Lilibet. Questo avrebbe permesso loro e ai tre figli di Kate e William di trascorrere del tempo insieme.

Una proposta che Meghan avrebbe rifiutato. Quinn dice: «Non è possibile che Meghan porti i bambini nel Regno Unito». Finora la proposta non ha portato a nulla.

Il principe Harry si preoccupa per la sicurezza della sua famiglia

Ma perché? Perché Harry è preoccupato per la sicurezza della sua famiglia. Da quando si è ritirato dall'altra parte dell'Oceano, voltando le spalle alla Royal Family, non ha più diritto alla protezione della polizia reale. Meghan e i bambini dovrebbero quindi rimanere negli Stati Uniti.

L'ultima volta che Harry è stato a Londra, a febbraio, per visitare il padre re Carlo III, malato di cancro, lui e il Principe William non si sono visti.

Poco dopo, durante un'apparizione a Good Morning America, Harry ha dichiarato: «La mia famiglia e la mia vita in California sono quelle che sono».

Ha in programma altri viaggi. «Mi stanno portando in giro per il Regno Unito o di nuovo nel Regno Unito, quindi andrò a trovare la mia famiglia il più spesso possibile».

S'è detto «grato» di poter prendere l'aereo per vedere i parenti. «Amo la mia famiglia», ha sottolineato in quell'occasione.