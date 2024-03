Kate Winslet

Kate Winslet, celebrata per il suo ruolo iconico in «Titanic», è stata recentemente al centro di discussioni riguardo l'uso di Ozempic, un farmaco per il diabete di tipo 2 noto per i suoi effetti collaterali legati alla perdita di peso.

In un'intervista concessa al New York Times Magazine, la Winslet ha apertamente smentito di aver mai utilizzato il farmaco per dimagrire, evidenziando la propria estraneità e scetticismo verso questa tendenza.

«Non so nemmeno cosa sia Ozempic. Tutto ciò che so è che è una qualche pillola che la gente sta prendendo o qualcosa del genere... Ma cos'è?», ha dichiarato Winslet, riflettendo sull'ignoranza diffusa riguardo il medicinale e le sue applicazioni.

La sua reazione alla descrizione del farmaco fornita dal giornalista è stata di sgomento: «Oh, mio Dio. Sembra terribile».

I commenti sul peso gli hanno condizionato la vota

Questa presa di posizione arriva da un'attrice che ha vissuto sulla propria pelle le crudeltà degli standard di bellezza imposti dalla società e dai media.

Dopo il successo mondiale di «Titanic» nel 1997, il peso della Winslet è stato oggetto di critiche incessanti e di uno scrutinio pubblico che ha avuto ripercussioni profonde sulla sua salute mentale e fisica.

La 48enne ha apertamente criticato il modo in cui il suo peso è stato additato e monitorato dopo essere diventata famosa in tutto il mondo con Titanic nel 1997, sottolinea l'intervista.

Le conseguenze di questa pressione mediatica non sono state trascurabili. La Winslet ha rivelato di aver lottato contro un disturbo alimentare, un'esperienza che fino ad ora aveva scelto di non condividere pubblicamente.

«Non ne ho mai parlato con nessuno. Perché indovinate un po' – le persone intorno a te nel mondo dicono: «Ehi, stai benissimo! Hai perso peso!». Quindi anche il complimento sullo stare bene è collegato al peso. Ed è una cosa che non permetterò più. Se lo fanno, li fermo subito».

