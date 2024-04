Katie Holmes

L’attrice sarà protagonista del revival di «Piccola città».

Covermedia

Katie Holmes sta per tornare a Broadway dopo 12 anni. L’ex star di «Dawson’s Creek» sarà protagonista del revival di «Piccola città», opera teatrale di Thornton Wilder.

Lo spettacolo, che verrà diretto dal regista e produttore Kenny Leon, vedrà Jim Parson di «The Big Bang Theory» impegnato nel ruolo di direttore di scena. L’attore ha una lunga esperienza a teatro con show come «The Boys in the Band», «An Act of God», «The Normal Heart» e più recentemente «Mother Play», con le anteprime iniziate mercoledì.

Katie, invece, ha debuttato a Broadway nel 2008 con «Erano tutti miei figli», in cui interpretava Mrs. Webb. L’attrice è apparsa l’ultima volta a Broadway nel 2012 in «Dead Accounts».

Zoey Deutch esordirà in «Piccola città» nella parte di Emily Gibbs. Il cast, composto da 28 attori, comprende anche Richard Thomas, Ephraim Sykes e Billy Eugene Jones.

L’anteprima è in programma il 17 settembre, in vista dell’inizio degli spettacoli previsto per il 10 ottobre al Barrymore Theatre di New York.

«Piccola città» è un’opera divisa in tre atti sulla vita e gli abitanti del paesino immaginario di Grover's Corners, nel New Hampshire, tra il 1901 e il 1913. Dopo il debutto a Broadway nel 1938, l’opera è stata riproposta altre quattro volte.

