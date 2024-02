Kelly Rowland

Kelly Rowland brilla nel suo primo ruolo da protagonista nel thriller di Tyler Perry «Mea Culpa» e ambisce a nuove sfide nel mondo del cinema.

Kelly Rowland ha fatto il suo debutto da protagonista nel thriller erotico di Tyler Perry, «Mea Culpa», segnando un nuovo traguardo nella sua carriera cinematografica.

L'ex componente delle Destiny's Child, nota per alcuni ruoli di supporto nel corso degli anni, ha recentemente preso le redini come protagonista in questo film – e sembra pronta ad accogliere ulteriori sfide nel mondo del cinema.

«Ricordo di aver pensato che sarebbe stato un grande impegno da affrontare. E lo è ancora. Quando accetti un ruolo del genere, vuoi essere sicuro di interpretarlo al meglio», ha condiviso la cantante con People.

«Mi sento davvero fortunata ad aver avuto questa opportunità e ne voglio ancora. Voglio di più, sicuramente».

«Ho deciso di accettare la sfida e affrontarla a testa alta»

Nel thriller, la 43enne interpreta Mea Harper, un'avvocatessa penalista che accetta di rappresentare un artista accusato di omicidio.

Kelly ha ammesso di aver inizialmente temuto il ruolo, ma l'incoraggiamento di un amico l'ha spinta a superare le sue paure: «Ricordo di essere stata molto nervosa quando ho letto la sceneggiatura, pensando a tutte le sfide che un thriller erotico comporta», ha confessato.

«Ma poi un mio amico mi ha detto: "Se non ti spaventa, qual è il senso di farlo?". E così ho deciso di accettare la sfida e affrontarla a testa alta».

«Mea Culpa» è ora disponibile in streaming su Netflix.

