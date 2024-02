Kevin Spacey

Raggiunto un accordo tra l’attore e MRC, la società dietro la produzione della serie Netflix.

Kevin Spacey dovrà versare 1 milione di dollari nelle casse dei produttori di «House of Cards», dopo il licenziamento legato alle note accuse di molestie sessuali.

All’attore di «American Beauty» era stato inizialmente ordinato di pagare ben 31 milioni di dollari a MRC, la compagnia di produzione dietro la serie Netflix, chiusa dopo la fuoriuscita dal cast di Spacey, accusato nel 2017 di abusi sessuali da vari uomini.

Oggi le due parti sono riuscite a raggiungere un accordo. Spacey, 64 anni, pagherà 1 milione di dollari a MRC a rate suddivise in più anni. In cambio Spacey collaborerà con MRC per aiutare la società a ottenere un risarcimento dalla loro compagnia assicurativa.

Farà da testimone, verrà esaminato dai medici di entrambe le parti e fornirà le sue cartelle cliniche.

La compagnia di assicurazione non ci sta

I legali di MRC hanno intentato una causa modificata contro l'assicurazione Fireman's Fund il 2 gennaio, affermando che Spacey non fosse disponibile a prendere parte alla produzione perché in cura per ansia e depressione.

Dal loro canto, l’assicurazione ha presentato una mozione per smontare il caso, facendo leva sul fatto che Spacey fosse stato licenziato per aver violato la policy aziendale sulle molestie sessuali e non per problemi di salute mentale.

«I querelanti devono ancora presentare una descrizione coerente di ciò che li ha portati a rimuovere Kevin Spacey da House of Cards. Invece, stanno ancora esaminando la gamma di possibili – anche se incoerenti – scenari per giustificare la loro perdita», hanno scritto gli avvocati dell’assicurazione.

«Sembra che abbiano completamente perso di vista ciò che è realmente accaduto e il loro obbligo di sostenere la verità».

Spacey ha quasi vinto tutte le cause

Spacey, che interpretava il protagonista Frank Underwood nella serie, ha lasciato le riprese della sesta stagione dopo essere stato accusato di abusi sessuali. È stato poi licenziato dallo show, portando alla cancellazione di vari episodi e ad un’ampia riscrittura dell’intera stagione.

L’attore si è sempre dichiarato innocente e, lo scorso anno, ha vinto buona parte delle cause che lo vedevano imputato. Altre denunce sono state ritirate o rigettate.

Covermedia