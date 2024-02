Kristen Stewart con il collega di Twilight Robert Pattinson.

Kristen Stewart ha fatto coming out dopo aver visto i tweet di Donald Trump sulla rottura della sua relazione con il collega di Twilight Robert Pattinson.

Lo ha detto l'attrice a «Rolling Stones» rievocando, per la cover story della rivista, il suo monologo del febbraio 2017 al «Saturday Night Live» che fu per lei l'opportunità di attaccare l'allora presidente degli Stati Uniti e rivelare il proprio orientamento sessuale.

«Donald, se non ti piacevo allora, non ti piacerò adesso. Perché sono l'ospite di «Saturday Night Live» e perché sono gay», aveva detto all'epoca la futura Lady Diana nel biopic Spencer di Pablo Larrain. Kristen ha raccontato ora il dietro le quinte di quel monologo e il fatto che non fosse per nulla previsto che con quell'intervento avrebbe fatto coming out.

La Stewart, che ha 33 anni, ha detto che la decisione è stata una sorpresa anche per lei dopo che, in una sessione con i writer dello show, qualcuno aveva citato i tweet in cui Trump l'aveva accusata di aver tradito Pattinson, incoraggiando poi la ex star co-star di Twilight a non tornare con lei.

Altrove nell'intervista Kristen ha detto di esser stanca di tutto l'interesse nella sua vecchia relazione con Pattinson: «Rob e io non ne possiamo più. È come se qualcuno, decenni dopo, ti chiedesse conto e ragione di cosa hai fatto all'ultimo anno del liceo».

SDA