Paola Marella

Dopo una lunga battaglia contro il tumore al seno, amici e colleghi del mondo dello spettacolo le hanno reso omaggio, ricordandola per la sua eleganza e professionalità.

Covermedia

Paola Marella, architetta e volto storico della televisione italiana, ci ha lasciati il 21 settembre 2024 all'età di 61 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al seno.

Nota per programmi come «Cerco casa disperatamente» e «Vendo casa disperatamente», Marella ha saputo conquistare il pubblico con il suo garbo e professionalità, diventando una delle figure più amate del panorama televisivo.

La notizia della sua scomparsa ha generato una pioggia di messaggi di cordoglio e omaggi da parte di colleghi e amici.

I ricordi di amici e colleghi

Enzo Miccio, amico e collega di lunga data, le ha dedicato un post toccante: «Paolina, improvvisamente non ci sei più... quante risate e complicità condivise sul set e fuori».

Anche Carla Gozzi ha espresso il suo affetto ricordando i momenti di lavoro trascorsi insieme, mentre Csaba dalla Zorza ha scritto: «Buon viaggio amica mia, mi mancherà il nostro caffè insieme».

Tra i tanti omaggi anche quello di Real Time, il canale che l'ha lanciata e dove Paola Marella ha lasciato un segno indelebile.

Attraverso i social, fan e celebrità hanno ricordato la sua eleganza, umiltà e l'inconfondibile capigliatura bianca, simbolo del suo stile senza tempo.

Paola Marella sarà ricordata non solo per i suoi successi professionali, ma anche per la sua forza e dignità, affrontando la malattia con discrezione e coraggio, ispirando chiunque la seguisse.

Covermedia