Il rapper Drake (foto d'archivio) Keystone

La casa di Toronto del rapper Drake è stata circondata da un cordone di polizia dopo che gli agenti hanno ricevuto denunce di una sparatoria avvenuta prima dell'alba nella zona.

SDA

Un uomo è stato ricoverato in ospedale con ferite gravi, mentre un individuo sospetto è fuggito a bordo di un'auto, sulla quale, stando alla polizia, c'erano più persone.

La persona colpita da almeno un colpo da arma da fuoco è una guardia di sicurezza che lavorava nella casa di Drake a Toronto, in Canada. Lo hanno dichiarato le autorità martedì.

Drake, che ha 37 anni, è stato l'anno scorso il rapper campione di incassi in tutto il mondo.

Il musicista di «God's Plan» e «Hotline Blin» è al centro in questi giorni di una rovente polemica con un altro rapper di alto profilo, il premio Pulitzer Kendrick Lamar, che sta suscitando shock nel mondo della musica.

Come riferisce la CNN, alla domanda dei giornalisti se la sparatoria avesse qualcosa a che fare con questa faida, la polizia ha risposto che non è ancora stato determinato un movente. Ha aggiunto che sono stati coinvolti più sospetti, che hanno lasciato l'area a bordo di un veicolo, e che gli investigatori stanno esaminando i video dell'accaduto.

I rappresentanti di Drake hanno rifiutato di commentare quanto avvenuto.

Ma chi è Drake?

Drake è uno degli artisti più venduti di tutti i tempi.

Vincitore di cinque Grammy Award e noto per successi come «Nice For What», è stato premiato l'anno scorso dalla Recording Industry Association of America per essere stato il primo artista a vendere più di 200 milioni di dischi.

Lo scontro artistico tra Drake e Lamar si è intensificato di recente, quando ciascuno dei due ha pubblicato canzoni che riguardano l'altro, con battute personali e professionali che hanno alimentato il dibattito online tra i loro fan.

La CNN non è stata, per ora, in grado di contattare i rappresentanti di Lamar per una presa di posizione.

