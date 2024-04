La giovane star di Tiktok Eva Evans è morta

La star americana di Tiktok Eva Evans è deceduta a soli 29 anni. La sorella ha pianto la sua morte con un post straziante sui social media. La giovane voleva sfondare come attrice.

Ora la sorella, l'artista Lila, piange pubblicamente la 29enne.

La causa esatta del decesso non è nota. Mostra di più

L'influencer Eva Evans mostrava su Tiktok e Instagram quanto le piaceva la sua vita a New York. Evans ha dato ai suoi 300.000 follower uno spaccato della sua vita quotidiana nella grande città americana, spesso in modo divertente.

La personalità dei social media è morta il 20 aprile, all'età di 29 anni, come ha annunciato la sorella su Instagram il giorno seguente.

In un post straziante, Lila scrive: «Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa e divertente Eva, la mia bellissima sorella, è morta. Dopo 24 ore sono ancora in un ciclo costante di negazione e accettazione, quindi so quanto incredibile e difficile sarà elaborare questa notizia».

Il servizio funebre è previsto per oggi, martedì 23 aprile, a Lower Manhattan. La causa esatta della morte non è nota.

Evans voleva fare carriera come attrice

Eva Evans voleva fare un passo in più: voleva farsi strada come attrice e regista negli Stati Uniti, scrive «bunte.de».

La tiktoker è stata recentemente protagonista della serie comica «Club Rat», attualmente in fase di decollo negli Stati Uniti.