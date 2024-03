Charlotte Freud ha sposato il rapper Luke Storey e dodici ore dopo il matrimonio era già in crisi. Instagram/thisistiarlie

La nipote del miliardario Rupert Murdoch sapeva già prima della luna di miele che il suo matrimonio non sarebbe durato. Dopo 14 mesi ha deciso di lasciare il marito perché la relazione andava bene solo «quando eravamo sobri».

Anche il nonno era presente al grande giorno: Rupert Murdoch era arrivato in elicottero per assistere al «sì» della nipote, Charlotte Freud, che ha sposato il rapper Luke Storey nel luglio del 2022.

Ora, in un'intervista al «Daily Mail», la 23enne ha dichiarato che «qualcosa si era già rotto appena 12 ore dopo il matrimonio, il nostro mondo è andato in pezzi». La giovane ha aggiunto: «Lui ha perso la testa durante la nostra luna di miele. Non era decisamente un buon segno».

Storey (38 anni) stava lottando con problemi di droga e alcol. Lei stessa era dipendente dalla ketamina ed è stata convinta dal suo compagno ad andare in riabilitazione.

«Entrambi non riuscivamo a rimanere sobri»

Freud ha poi commentato il matrimonio, dicendo che «probabilmente lui è solo il mio primo marito» e che il loro era un «matrimonio di m***a». Sembrava che nella relazione ci fossero tre protagonisti: lei, lui e la riabilitazione.

«Quando la nostra riabilitazione andava bene, stavamo bene. In caso contrario crollavamo completamente. Avevamo un ottimo rapporto quando eravamo sobri, ma nessuno dei due riusciva a restarci».

I due hanno quindi divorziato in settembre dopo soli 14 mesi di matrimonio.