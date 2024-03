L'attore Aaron Taylor-Johnson Keystone

Buone notizie per tutti i fan di 007: secondo un giornale britannico, l'attore Aaron Taylor-Johnson sarà il nuovo James Bond e seguirà le grandi orme di Daniel Craig.

Hai fretta? blue News riassume per te È stato annunciato il successore di Daniel Craig come agente James Bond.

Secondo un articolo esclusivo di un quotidiano britannico, il nuovo 007 sarà l'attore Aaron Taylor-Johnson.

Daniel Craig ha interpretato l'ambito ruolo di agente segreto per quindici anni.

Nel recente passato sono circolate altre voci su chi dovrebbe essere il nuovo James Bond. Mostra di più

L'attore britannico Aaron Taylor-Johnson salirà presto su auto veloci nei panni dell'agente segreto 007 e andrà a caccia di cattivi per proteggere il mondo da ogni male. O almeno questo è quanto scrive - in esclusiva - il quotidiano britannico «The Sun», citando alcuni addetti ai lavori.

Sono settimane che circolano molte e diverse voci su chi sarà colui che berrà il suo Martini agitato, e non mescolato, nei panni di James Bond.

La firma dovrebbe essere solo una formalità

Le riprese della nuova avventura di Bond dovrebbero iniziare quest'anno. Un insider ha dichiarato al The Sun che è tutto nelle mani di Aaron: «L'offerta formale è già sul tavolo e stanno solo aspettando una sua risposta».

Il giornale riporta anche che l'attore dovrebbe firmare l'accordo nei prossimi giorni. Dopodiché inizierà il conto alla rovescia per la produzione.

Il prossimo film di 007 è stato posticipato a causa degli scioperi avvenuti a Hollywood l'anno scorso.

Aaron Taylor-Johnson, un nome tutt'altro che sconosciuto

L'attore britannico Aaron Taylor-Johnson si è fatto conoscere nel 2005 con il ruolo di Prosper in «Thief Lord» («Il Re dei ladri»).

Nel 2010 ha invece interpretato il ruolo di Kick-Ass nell'omonimo film e nel suo sequel «Kick-Ass 2» nel 2013.

Taylor-Johnson è noto ai fan dell'azione grazie a film Marvel come «Il ritorno del primo vendicatore». In «Avengers: Age of Ultron», invece, ha interpretato il ruolo di Pietro Maximoff / Quicksilver.

Nel 2017, ha vinto un Golden Globe Award per il suo ruolo di supporto in «Nocturnal Animals» («Animali notturni»).

Nel 2022 il Locarno Film Festival gli ha conferito l'Excellence Award.