Madonna

La Regina del Pop si è presentata con due ore di ritardo al concerto di Washington D.C., suscitando l’ira degli spettatori.

Madonna è stata nuovamente denunciata a causa dei suoi continui ritardi ai concerti.

A pochi mesi dalla causa intentata da alcuni fan per lo show di New York, la Regina del Pop è stata citata in giudizio dagli spettatori del concerto di Washington D.C., che hanno accusato la cantante di aver mostrato «una totale mancanza di rispetto» verso il suo pubblico.

Nella causa presentata presso la Corte federale di D.C. venerdì, tre fan hanno accusato Madonna di avere iniziato lo show della Capital One Arena dello scorso 18 dicembre con ben due ore di ritardo. Citato in giudizio anche Live Nation.

«Costringere gli spettatori ad attendere ore e ore per un concerto in un’ambiente caldo e scomodo è la dimostrazione dell’arroganza di Madonna e della sua totale mancanza di rispetto», si legge nell’esposto presentato dai fan, come riporta Billboard.

«In essenza, Madonna e Live Nation sono il peggiore incubo di un consumatore».

Recentemente, il team legale di Madonna ha avviato una contro-azione legale per smontare la class-action di due fan, che l’avevano accusata di essersi presentata sul palco con parecchie ore di ritardo in uno degli show del suo Celebration Tour, a New York.

Al Barclays Center di Brooklyn, il 13 dicembre, la star ha iniziato il suo concerto alle 22:30, con ben due ore di ritardo rispetto all’orario in cui era in programma, ovvero le 20:30.

Nella tentativo di archiviazione, il team legale di Madonna ha insistito sul fatto che un ritardo di due ore non giustifichi una causa.

