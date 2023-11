Madonna

Madonna e il due di picche del ristorante La Latteria di Milano: «Non può prenotare».

Madonna è stata respinta dal celebre ristornate milanese La Latteria, in via San Marco.

Il locale, famoso per il suo menù tipicamente meneghino, non ha accettato la prenotazione inoltrata dall’entourage della popstar, che, al termine dei due concerti milanesi, ha cercato in ogni modo di riservare un tavolo per domenica.

«E non è l'unico personaggio famoso che non è riuscito a mangiare da noi», dicono i gestori del ristorante Arturo e Maria Maggi, che di domenica non lavorano.

«Una decina di anni fa abbiamo respinto anche Donald Trump. Non era ancora presidente degli Stati Uniti, ma un magnate americano. Una persona del suo staff voleva prenotare il locale per lui, ma non accettiamo prenotazioni. E Trump non voleva certo aspettare il suo turno sul marciapiede».

Sfortunatamente per i vip di passaggio, presto non sarà più possibile mangiare le specialità dei due coniugi che da 22 dicembre andranno in pensione, abbassando definitivamente la saracinesca del locale, il cui futuro è ancora incerto.

«Non è tanto mettersi d'accordo sulla cifra – dicono i proprietari – quanto sulle intenzioni di chi entrerà. Questa è un'attività che funziona, sarebbe intelligente non stravolgerla».

Covermedia