L'aspirante musicista 18enne aveva lanciato l'allarme nel weekend quando, su Instagram, dichiarò di essere senzatetto e di non avere dei soldi per comprarsi da mangiare.

Ma ora il giovane ha rassicurato i fan: «Mia madre è sempre stata di supporto. Mi ha sempre sostenuto. Sono molto felice della mia vita e non sto vivendo per strada, né morendo di fame! Quindi per favore smettetela di preoccuparvi per me, è tutto ok».