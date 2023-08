Mara Venier

La conduttrice ha ripercorso alcuni momenti difficili della sua carriera.

Al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, per l’appuntamento «Gli incontri del Principe», Mara Venier si è raccontata a tutto tondo ripercorrendo la sua carriera e svelando aneddoti della sua esperienza televisiva.

Oggi la conduttrice di «Domenica In» è tra i volti più popolari e amati della tv italiana ma in passato non è stato sempre così, anzi.

«Quando la Rai mi ha richiamato perché "Domenica in" traballava, 5 anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, poi non voglio parlare della Rai, di quel direttore di Rai 1 che lo diceva», ha ricordato la 72enne.

«Quando dopo 4 anni ti richiamano e ti dicono "devi tornare", io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate», ha proseguito. «Perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori. La motivazione era che io ormai facevo parte di una vecchia televisione e anch'io non ero di primo pelo».

La conduttrice tornerà al timone della nuova edizione di «Domenica In» il prossimo 17 settembre.

Covermedia